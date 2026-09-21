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Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) купить с доставкой в Москве
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Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD)

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Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 1
Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 2
Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 3
Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 4
Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 5
Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 6
Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 7
Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 8
Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 9
Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол для компьютера
  • Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 1
  • Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 2
  • Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 3
  • Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 4
  • Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 5
  • Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 6
  • Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 7
  • Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 8
  • Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 9
  • Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702875
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол для компьютера
Размеры в упаковке, см
94х70х26
Вес, кг.
44.6

Описание товара Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD)

Стол для компьютера CACTUS CS-EDXL-WWD столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60 см 2024862 предназначен для дома или офиса.

Отзывы о товаре Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD)




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Стол для компьютера
Описание
Стол для компьютера CACTUS CS-EDXL-WWD столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60 см 2024862 предназначен для дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
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Стол для компьютера Cactus угловой подъёмный столешница МДФ белый дуб каркас белый 140x72x60см (CS-EDXL-WWD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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