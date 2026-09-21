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Батарея для ИБП Штиль BMR-192-12-C 192В 12Ач для SR1106L/SR1110L/SR3110L купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Штиль BMR-192-12-C 192В 12Ач для SR1106L/SR1110L/SR3110L

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Батарея для ИБП Штиль BMR-192-12-C 192В 12Ач для SR1106L/SR1110L/SR3110L
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
192 В
Емкость, Ач
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
160 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702777
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Характеристики

Бренд
Штиль
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
26.6
Производство
Россия
Ширина, см
48.3
Напряжение
192 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х40х27
Вес, кг.
80.5

Описание товара Батарея для ИБП Штиль BMR-192-12-C 192В 12Ач для SR1106L/SR1110L/SR3110L

Батарейный модуль BMR-192-12-C используется совместно с однофазными ИБП «Штиль» SR1106L, SR1110L и SR3110L стоечного исполнения мощностью 6 и 10 кВА. Модуль является прочным металлическим контейнером с уже предустановленными аккумуляторными батареями, обеспечивающими требуемое время автономной работы ИБП. Габаритные размеры модуля схожи с размерами источника бесперебойного питания, что позволяет компактно устанавливать устройство рядом с ИБП, образуя единую систему. Номинальное напряжение группы АБ в модуле составляет 192 В. В нем установлено 16 аккумуляторных батарей 12 В емкостью по 12 Ач. Суммарная емкость батарей в модуле составляет 12 Ач. Поддерживается параллельное подключение батарейных модулей (до 6 шт.).

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Штиль BMR-192-12-C 192В 12Ач для SR1106L/SR1110L/SR3110L




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Характеристики
Бренд
Штиль
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
26.6
Производство
Россия
Ширина, см
48.3
Напряжение
192 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Описание
Батарейный модуль BMR-192-12-C используется совместно с однофазными ИБП «Штиль» SR1106L, SR1110L и SR3110L стоечного исполнения мощностью 6 и 10 кВА. Модуль является прочным металлическим контейнером с уже предустановленными аккумуляторными батареями, обеспечивающими требуемое время автономной работы ИБП. Габаритные размеры модуля схожи с размерами источника бесперебойного питания, что позволяет компактно устанавливать устройство рядом с ИБП, образуя единую систему. Номинальное напряжение группы АБ в модуле составляет 192 В. В нем установлено 16 аккумуляторных батарей 12 В емкостью по 12 Ач. Суммарная емкость батарей в модуле составляет 12 Ач. Поддерживается параллельное подключение батарейных модулей (до 6 шт.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Штиль BMR-192-12-C 192В 12Ач для SR1106L/SR1110L/SR3110L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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