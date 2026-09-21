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Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный

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Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
22
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702772
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
автоматический регулятор напряжения, горячая замена, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
7
Время работы при полной нагрузке
22
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х44х9
Вес, кг.
20

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Штиль" – это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Даная модель обладает целым рядом технических характеристик, которые обеспечивают ее высокую производительность и надежность в различных условиях эксплуатации.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
автоматический регулятор напряжения, горячая замена, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
7
Время работы при полной нагрузке
22
Мин. входное напряжение, В
175
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Россия
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Штиль" – это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Даная модель обладает целым рядом технических характеристик, которые обеспечивают ее высокую производительность и надежность в различных условиях эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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