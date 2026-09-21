Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
22
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702772
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
автоматический регулятор напряжения, горячая замена, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
7
Время работы при полной нагрузке
22
Мин. входное напряжение, В
175
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х44х9
Вес, кг.
20
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Штиль" – это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Даная модель обладает целым рядом технических характеристик, которые обеспечивают ее высокую производительность и надежность в различных условиях эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
автоматический регулятор напряжения, горячая замена, фильтрация помех, холодный старт
Активная мощность, Вт
400
Полная мощность, ВА
500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
7
Время работы при полной нагрузке
22
Мин. входное напряжение, В
175
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
3
Страна производитель
Россия
Источники бесперебойного питания (ИБП) от бренда "Штиль" – это надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Даная модель обладает целым рядом технических характеристик, которые обеспечивают ее высокую производительность и надежность в различных условиях эксплуатации.
Источник бесперебойного питания Штиль STR500SL-18 400Вт 500ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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