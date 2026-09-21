Источник бесперебойного питания Штиль ST ST1101SL 900Вт 1000ВА серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль ST ST1101SL 900Вт 1000ВА серый
Источники бесперебойного питания (ИБП) Штиль представляют собой надежное решение для защиты вашего оборудования от перебоев в электроснабжении. Это линейно-интерактивное устройство, выполненное в компактном форм-факторе Tower, обеспечит бесперебойную работу благодаря своим техническим характеристикам. ИБП Штиль способен эффективно функционировать с однофазной системой электропитания, обеспечивая чистую синусоидальную форму напряжения. Это гарантирует стабильность и безопасность для подключенных устройств. Мощность устройства составляет 900 Вт при полной мощности 1000 В·А, что делает его идеальным выбором для защиты персональных компьютеров, рабочих станций и другого электрооборудования. Переключение на батарейное питание происходит за минимальное время – всего 4 мс, что исключает даже кратковременные перебои в подаче электроэнергии. При полной нагрузке источник обеспечит до 5 минут автономной работы, что достаточно для корректного завершения работы и сохранения данных. ИБП Штиль поддерживает входное напряжение в диапазоне от 140 В до 300 В, что позволяет ему функционировать в условиях нестабильного электропитания. В устройстве используется надежная свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая длительный срок службы и высокую надежность. ИБП оснащено тремя розетками типа С13, которые позволяют подключить несколько устройств одновременно. Это делает его удобным для использования как в домашних условиях, так и в офисах. С таким устройством, как ИБП Штиль, вы можете быть уверены в безопасности и надежности вашего электрооборудования даже в случае внезапных перебоев в электроснабжении.
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Теги товара: линейно-интерактивные, 1000VA, с чистой синусоидой
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