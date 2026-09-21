Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS10000 9000Вт 10000ВА белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702762
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х41х14
Вес, кг.
11
Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS10000 9000Вт 10000ВА белый
Модель IS10000 является прибором нового поколения, работающим на основе технологии двойного преобразования энергии. Она обеспечивает мгновенную реакцию на отклонения параметров сети (0 мс), бесступенчатую стабилизацию входного напряжения в расширенном диапазоне (90-310 В) и с высокой точностью (±2%), постоянное энергоснабжение нагрузки напряжением с формой идеальной синусоиды, бесперебойное питание электроприборов при кратковременных пропаданиях электричества (до 200 мс). IS10000 оснащён комбинированной системой охлаждения (конвенционной/вентиляторной).
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Курьерская доставка в Москве
Модель IS10000 является прибором нового поколения, работающим на основе технологии двойного преобразования энергии. Она обеспечивает мгновенную реакцию на отклонения параметров сети (0 мс), бесступенчатую стабилизацию входного напряжения в расширенном диапазоне (90-310 В) и с высокой точностью (±2%), постоянное энергоснабжение нагрузки напряжением с формой идеальной синусоиды, бесперебойное питание электроприборов при кратковременных пропаданиях электричества (до 200 мс). IS10000 оснащён комбинированной системой охлаждения (конвенционной/вентиляторной).
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