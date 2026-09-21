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Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый купить с доставкой в Москве
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Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый

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Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 1
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 2
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 3
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 4
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 5
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 6
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 7
Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
7000
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Количество розеток
1
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 1
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 2
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 3
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 4
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 5
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 6
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 7
  • Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702750
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Характеристики

Бренд
Штиль
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
49
Производство
Россия
Родина бренда
Россия
Ширина, см
11
Мощность, Вт
7000
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Напряжение сети, В
220-230
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х38
Вес, кг.
9

Описание товара Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый

Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 служит для защиты оборудования от повышенного и пониженного напряжения. Корпус стабилизатора оснащен автоматическим выключателей и клеммной колодкой на боковой панели.

Отзывы о товаре Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 7000Вт 5500ВА белый




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Характеристики
Бренд
Штиль
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
49
Производство
Россия
Родина бренда
Россия
Ширина, см
11
Мощность, Вт
7000
Минимальное входное напряжение, В
90
Максимальное входное напряжение, В
310
Напряжение сети, В
220-230
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Однофазный стабилизатор переменного напряжения Штиль ИнСтаб IS7000 служит для защиты оборудования от повышенного и пониженного напряжения. Корпус стабилизатора оснащен автоматическим выключателей и клеммной колодкой на боковой панели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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