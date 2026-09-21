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Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11

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Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 1
Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 2
Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 3
Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 4
Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 5
Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 6
Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 7
Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 8
Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 9
Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 10
Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 11
Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
48 В
Емкость, Ач
9
  • Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 1
  • Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 2
  • Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 3
  • Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 4
  • Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 5
  • Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 6
  • Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 7
  • Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 8
  • Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 9
  • Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 10
  • Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 11
  • Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702718
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Характеристики

Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
44
Производство
Россия
Ширина, см
8.65
Напряжение
48 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х9
Вес, кг.
14.64

Описание товара Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11

Батарейный модуль БМСИПБ1.5КА.10-11 для ИБП СИПБ1.5КА.10-11 с установленными аккумуляторами позволяет расширить время автономной работы системы. Встроенное в батарейный модуль дополнительное зарядное устройство позволяет быстро восстанавливать емкость аккумуляторов после разряда.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11




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Характеристики
Бренд
Связь Инжиниринг
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
44
Производство
Россия
Ширина, см
8.65
Напряжение
48 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Батарейный модуль БМСИПБ1.5КА.10-11 для ИБП СИПБ1.5КА.10-11 с установленными аккумуляторами позволяет расширить время автономной работы системы. Встроенное в батарейный модуль дополнительное зарядное устройство позволяет быстро восстанавливать емкость аккумуляторов после разряда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5КА.10-11 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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