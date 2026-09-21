Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5БА.10-11 48В 9Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
48 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702715
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
33.7
Производство
Россия
Ширина, см
19.1
Напряжение
48 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х46х38
Вес, кг.
32
Описание товара Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5БА.10-11 48В 9Ач
Батарейный модуль БМСИПБ1.5БА.10-11 для ИБП СИПБ1.5БА.10-11 с установленными аккумуляторами позволяет расширить время автономной работы системы. Дополнительное зарядное устройство в батарейном модуле позволяет быстро восстанавливать емкость аккумуляторов после разряда.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
33.7
Производство
Россия
Ширина, см
19.1
Напряжение
48 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Батарейный модуль БМСИПБ1.5БА.10-11 для ИБП СИПБ1.5БА.10-11 с установленными аккумуляторами позволяет расширить время автономной работы системы. Дополнительное зарядное устройство в батарейном модуле позволяет быстро восстанавливать емкость аккумуляторов после разряда.
Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ1,5БА.10-11 48В 9Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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