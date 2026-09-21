Источник бесперебойного питания Импульс Фора Н 1000Вт 1000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Импульс Фора Н 1000Вт 1000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) "Импульс" — это надежное решение для защиты ваших устройств от перебоев в электропитании и колебаний напряжения. Данный ИБП весит всего 5,8 кг, что делает его достаточно легким для установки и перемещения в помещении. С активной мощностью 1000 Вт и полной мощностью 1000 В·А, он обеспечивает эффективное обеспечение электроэнергией и поддерживает стабильное функционирование подключенных устройств. ИБП "Импульс" оснащен двумя розетками, которые получают питание от батареи, что позволяет критически важным устройствам работать в течение 2 минут при полной нагрузке даже при отключении электроэнергии. Тип формы напряжения — чистая синусоида, что особенно важно для чувствительного оборудования, требующего качественного электропитания. Этот ИБП работает по принципу двойного преобразования (онлайн), что обеспечивает максимальную защиту от различных проблем с электропитанием, включая внезапные скачки напряжения и помехи. Он поддерживает единую фазу с диапазоном входного напряжения от 110 В до 300 В, что делает его универсальным выбором для размещения в разных условиях. Форм-фактор Tower позволяет удобно разместить его в любом пространстве, а использование свинцово-кислотной батареи гарантирует надежное хранение заряда. Бренд "Импульс" славится качеством и долговечностью своей продукции, что делает этот ИБП отличным выбором для защиты вашего оборудования.
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