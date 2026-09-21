Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 2000/1200 1200Вт 2000ВА черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702679
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Характеристики
Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический переход в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения, быстрый заряд встроенной аккумуляторной батареи при наличии сетевого напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы ИБП, функция холодный старт, включение ИБП для работы в автономном режиме
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х16
Вес, кг.
11
Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 2000/1200 1200Вт 2000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев с электропитанием. Этот линейно-интерактивный ИБП предназначен для поддержания стабильной работы ваших устройств в случае отключения электроэнергии.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Бренд
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
автоматический переход в режим работы от сети при восстановлении сетевого напряжения, быстрый заряд встроенной аккумуляторной батареи при наличии сетевого напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы ИБП, функция холодный старт, включение ИБП для работы в автономном режиме
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
170
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
270
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Источники бесперебойного питания (ИБП) Бастион представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев с электропитанием. Этот линейно-интерактивный ИБП предназначен для поддержания стабильной работы ваших устройств в случае отключения электроэнергии.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Источник бесперебойного питания Бастион SKAT-UPS 2000/1200 1200Вт 2000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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