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Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик

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Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 1
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 2
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 3
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 4
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 5
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 6
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 7
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 8
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 9
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 10
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 11
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 12
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 13
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 14
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 15
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 16
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 17
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 18
Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
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  • Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 17
  • Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 18
  • Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702656
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Характеристики

Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х67х34
Вес, кг.
20.2

Описание товара Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик

Кресло игровое Zombie GAME Penta оснащено подлокотниками с фиксированным положением, которые снижают нагрузку на кисти рук. Исключить риск появления спазмов в шейном отделе позволяет подголовник с упругой подушкой. Пластиковая опора устойчива к воздействию до 120 кг.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie Game Penta черный эко.кожа с подголов. крестов. пластик




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Характеристики
Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло игровое Zombie GAME Penta оснащено подлокотниками с фиксированным положением, которые снижают нагрузку на кисти рук. Исключить риск появления спазмов в шейном отделе позволяет подголовник с упругой подушкой. Пластиковая опора устойчива к воздействию до 120 кг.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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