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Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик

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Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 1
Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 2
Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 3
Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 4
Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 5
Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 6
Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 7
Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 8
Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 9
Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 1
  • Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 2
  • Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 3
  • Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 4
  • Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 5
  • Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 6
  • Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 7
  • Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 8
  • Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 9
  • Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702652
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Характеристики

Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.84х0.57
Вес, кг.
14.5

Описание товара Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик

Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER R станет отличным выбором для тех, кто проводит большое количество времени за компьютером. Данная модель отличается своим комфортом, а также стильным дизайном, сочетающим в себе черное покрытие с декоративными цветными вставками, благодаря чему может стать ярким дополнением интерьера вашего дома или офиса.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie DRIVER черный/красный эко.кожа с подголов. крестов. пластик




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Характеристики
Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный, красный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло игровое Бюрократ Zombie DRIVER R станет отличным выбором для тех, кто проводит большое количество времени за компьютером. Данная модель отличается своим комфортом, а также стильным дизайном, сочетающим в себе черное покрытие с декоративными цветными вставками, благодаря чему может стать ярким дополнением интерьера вашего дома или офиса.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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