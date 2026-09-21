Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Systeme Electriс SRT SRTSE5KRTXLIEC-NC 5000Вт 5000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) Systeme Electric представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перебоев электропитания и колебаний напряжения. Модель весом 70 кг предлагает мощность до 5000 Вт и полную мощность 5000 В·А, что обеспечивает стабильную работу вашей системы даже при высоких нагрузках. Система оборудована шестью розетками, каждая из которых поддерживается батарейным питанием, что гарантирует бесперебойную работу подключенных устройств в течение 10 минут при полной нагрузке. Благодаря чистой синусоидальной форме напряжения, данный ИБП идеально подходит для чувствительного оборудования, требующего стабильного и качественного энергоснабжения. Гибкость установки обеспечивается форм-фактором Rack/Tower, что позволяет разместить устройство в серверной стойке или использовать в вертикальном положении в зависимости от ваших потребностей. С двойным преобразованием (онлайн) топология гарантирует, что вы получите непрерывную защиту от всех типов электрических проблем. Питание осуществляется от свинцово-кислотной батареи, что обеспечивает надежную и долговечную работу устройства. ИБП поддерживает напряжение входа от 110 В до 300 В, позволяя защитить оборудование даже в условиях нестабильного электропитания. Системе Electric удается сочетать высокую производительность и надежность, предлагая решения, которые подойдут как для домашних пользователей, так и для корпоративных клиентов, нуждающихся в защите критически важных систем и устройств.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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