Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Slim 3000RW 3000ВА белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
3000
Минимальное входное напряжение, В
100
Максимальное входное напряжение, В
260
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702624
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
38
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
23.4
Мощность, Вт
3000
Минимальное входное напряжение, В
100
Максимальное входное напряжение, В
260
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х23
Вес, кг.
7
Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Slim 3000RW 3000ВА белый
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Slim 3000RW 3000ВА белый - это надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перепадов напряжения. Стабилизатор оснащен системой управления вентилятором, что позволяет ему автоматически регулировать температуру внутри устройства. Это обеспечивает стабильную работу стабилизатора даже при высоких температурах, что особенно актуально в летний период. Выбирая стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Slim 3000RW 3000ВА, вы получаете надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перепадов напряжения и обеспечения стабильной работы электроприборов.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
38
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
23.4
Мощность, Вт
3000
Минимальное входное напряжение, В
100
Максимальное входное напряжение, В
260
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Страна производитель
Китай
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Slim 3000RW 3000ВА белый - это надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перепадов напряжения. Стабилизатор оснащен системой управления вентилятором, что позволяет ему автоматически регулировать температуру внутри устройства. Это обеспечивает стабильную работу стабилизатора даже при высоких температурах, что особенно актуально в летний период. Выбирая стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Slim 3000RW 3000ВА, вы получаете надежное и эффективное решение для защиты вашей техники от перепадов напряжения и обеспечения стабильной работы электроприборов.
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Slim 3000RW 3000ВА белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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