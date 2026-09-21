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Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный

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Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный - фото 1
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный - фото 2
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный - фото 3
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный - фото 4
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный - фото 5
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный - фото 6
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
12000
Минимальное входное напряжение, В
140
Максимальное входное напряжение, В
260
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный - фото 1
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный - фото 2
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный - фото 3
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный - фото 4
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный - фото 5
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный - фото 6
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702617
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
29
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
22
Мощность, Вт
12000
Минимальное входное напряжение, В
140
Максимальное входное напряжение, В
260
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х22
Вес, кг.
18.8

Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный

Стабилизаторы SMARTWATT серии TOWER предназначены для защиты бытовой техники, электроинструмента и прочего оборудования. Отличаются удобством в использовании и надежной защитой. Среди особенностей серии — релейное переключение при помощи микропроцессора, функция «ZeroCross», задержка на включение, встроенный байпас (в моделях от 3кВА), расширенный дисплей индикации, напольный корпус.

Отзывы о товаре Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 12000RF 12000ВА черный




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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
29
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
22
Мощность, Вт
12000
Минимальное входное напряжение, В
140
Максимальное входное напряжение, В
260
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Стабилизаторы SMARTWATT серии TOWER предназначены для защиты бытовой техники, электроинструмента и прочего оборудования. Отличаются удобством в использовании и надежной защитой. Среди особенностей серии — релейное переключение при помощи микропроцессора, функция «ZeroCross», задержка на включение, встроенный байпас (в моделях от 3кВА), расширенный дисплей индикации, напольный корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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