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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
5000
Минимальное входное напряжение, В
140
Максимальное входное напряжение, В
260
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702609
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Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 5000RF 5000ВА черный
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 5000RF обеспечивает стабильное и безопасное питание для вашего оборудования. Благодаря своей высокой мощности в 5000ВА, он способен справиться с большими нагрузками и поддерживать стабильное напряжение в сети. Smartwatt AVR Tower 5000RF оснащен функцией AVR (Automatic Voltage Regulation), которая автоматически регулирует напряжение в сети, предотвращая его скачки и падения. Это обеспечивает надежную работу вашего оборудования и продлевает его срок службы. Выбирая стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 5000RF, вы получаете надежное и качественное решение для обеспечения стабильного питания вашего оборудования.
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 5000RF обеспечивает стабильное и безопасное питание для вашего оборудования. Благодаря своей высокой мощности в 5000ВА, он способен справиться с большими нагрузками и поддерживать стабильное напряжение в сети. Smartwatt AVR Tower 5000RF оснащен функцией AVR (Automatic Voltage Regulation), которая автоматически регулирует напряжение в сети, предотвращая его скачки и падения. Это обеспечивает надежную работу вашего оборудования и продлевает его срок службы. Выбирая стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 5000RF, вы получаете надежное и качественное решение для обеспечения стабильного питания вашего оборудования.
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 5000RF 5000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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