Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Boiler 2000RW 2000ВА белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702604
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х7
Вес, кг.
4.93
Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Boiler 2000RW 2000ВА белый
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Boiler 2000RW - это надежное и эффективное решение для обеспечения стабильного электропитания вашего оборудования. Устройство оснащено рядом защитных функций, которые обеспечивают безопасность работы оборудования. Стабилизатор защищает от перегрева, пониженного входного напряжения, повышенного напряжения и короткого замыкания. Это гарантирует стабильную работу оборудования даже в сложных условиях эксплуатации.
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Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Boiler 2000RW - это надежное и эффективное решение для обеспечения стабильного электропитания вашего оборудования. Устройство оснащено рядом защитных функций, которые обеспечивают безопасность работы оборудования. Стабилизатор защищает от перегрева, пониженного входного напряжения, повышенного напряжения и короткого замыкания. Это гарантирует стабильную работу оборудования даже в сложных условиях эксплуатации.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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