Top.Mail.Ru
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый - фото 1
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый - фото 2
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый - фото 3
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый - фото 1
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый - фото 2
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый - фото 3
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702586
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х11
Вес, кг.
1.9

Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый

Стабилизатор напряжения бытовой SMARTWATT AVR HOME 500RU – это надежное решение для защиты ваших домашних электроприборов от перепадов напряжения. Устройство обеспечит стабильную работу холодильников, телевизоров, компьютеров и других важных устройств, предотвращая их повреждение.

Отзывы о товаре Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Описание
Стабилизатор напряжения бытовой SMARTWATT AVR HOME 500RU – это надежное решение для защиты ваших домашних электроприборов от перепадов напряжения. Устройство обеспечит стабильную работу холодильников, телевизоров, компьютеров и других важных устройств, предотвращая их повреждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...