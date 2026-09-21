Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702586
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х11
Вес, кг.
1.9
Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Home 500RU 500ВА белый
Стабилизатор напряжения бытовой SMARTWATT AVR HOME 500RU – это надежное решение для защиты ваших домашних электроприборов от перепадов напряжения. Устройство обеспечит стабильную работу холодильников, телевизоров, компьютеров и других важных устройств, предотвращая их повреждение.
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Стабилизатор напряжения бытовой SMARTWATT AVR HOME 500RU – это надежное решение для защиты ваших домашних электроприборов от перепадов напряжения. Устройство обеспечит стабильную работу холодильников, телевизоров, компьютеров и других важных устройств, предотвращая их повреждение.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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