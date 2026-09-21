Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 500RF 500ВА черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
500
Минимальное входное напряжение, В
140
Максимальное входное напряжение, В
260
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702585
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
22
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
11.8
Мощность, Вт
500
Минимальное входное напряжение, В
140
Максимальное входное напряжение, В
260
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.22х0.12
Вес, кг.
2.24
Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 500RF 500ВА черный
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 500RF обеспечивает стабильное и безопасное питание для вашей техники. Благодаря этому, вы можете быть уверены в надежности и продолжительности работы вашего оборудования.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
22
Производство
Китай
Родина бренда
Китай
Ширина, см
11.8
Мощность, Вт
500
Минимальное входное напряжение, В
140
Максимальное входное напряжение, В
260
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Страна производитель
Китай
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 500RF обеспечивает стабильное и безопасное питание для вашей техники. Благодаря этому, вы можете быть уверены в надежности и продолжительности работы вашего оборудования.
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 500RF 500ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 500RF 500ВА черный