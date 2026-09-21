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Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный

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Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный - фото 1
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный - фото 2
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный - фото 3
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный - фото 4
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный - фото 1
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный - фото 2
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный - фото 3
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный - фото 4
  • Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702583
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х22
Вес, кг.
16.6

Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный

Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF отличается удобством в использовании и надежной защитой. При изменении напряжения сети микропроцессорное управление и алгоритм переключений увеличивают скорость реакции и обеспечивают защиту нагрузки. Функция ZeroCross выполняет переключение ступеней в момент протекания нулевого тока через реле. Стабилизатор оснащен функцией задержки включения для защиты компрессоров, холодильников, систем кондиционирования и других устройств. Байпас для переключения в обвод стабилизатора. LED дисплей с индикацией входного и выходного напряжения, уровня нагрузки и аварийных ситуаций. Дополнительные защитные функции - защита от повышенного и пониженного напряжения, от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева.

Отзывы о товаре Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный




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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Описание
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF отличается удобством в использовании и надежной защитой. При изменении напряжения сети микропроцессорное управление и алгоритм переключений увеличивают скорость реакции и обеспечивают защиту нагрузки. Функция ZeroCross выполняет переключение ступеней в момент протекания нулевого тока через реле. Стабилизатор оснащен функцией задержки включения для защиты компрессоров, холодильников, систем кондиционирования и других устройств. Байпас для переключения в обвод стабилизатора. LED дисплей с индикацией входного и выходного напряжения, уровня нагрузки и аварийных ситуаций. Дополнительные защитные функции - защита от повышенного и пониженного напряжения, от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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