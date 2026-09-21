Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702583
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF отличается удобством в использовании и надежной защитой. При изменении напряжения сети микропроцессорное управление и алгоритм переключений увеличивают скорость реакции и обеспечивают защиту нагрузки. Функция ZeroCross выполняет переключение ступеней в момент протекания нулевого тока через реле. Стабилизатор оснащен функцией задержки включения для защиты компрессоров, холодильников, систем кондиционирования и других устройств. Байпас для переключения в обвод стабилизатора. LED дисплей с индикацией входного и выходного напряжения, уровня нагрузки и аварийных ситуаций. Дополнительные защитные функции - защита от повышенного и пониженного напряжения, от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева.
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF отличается удобством в использовании и надежной защитой. При изменении напряжения сети микропроцессорное управление и алгоритм переключений увеличивают скорость реакции и обеспечивают защиту нагрузки. Функция ZeroCross выполняет переключение ступеней в момент протекания нулевого тока через реле. Стабилизатор оснащен функцией задержки включения для защиты компрессоров, холодильников, систем кондиционирования и других устройств. Байпас для переключения в обвод стабилизатора. LED дисплей с индикацией входного и выходного напряжения, уровня нагрузки и аварийных ситуаций. Дополнительные защитные функции - защита от повышенного и пониженного напряжения, от перегрузки, от короткого замыкания, от перегрева.
Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стабилизатор напряжения Smartwatt AVR Tower 10000RF 10000ВА черный