Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 2700Вт 3000ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 2700Вт 3000ВА черный
Источники бесперебойного питания (ИБП) SMARTWATT представляют собой надежное и мощное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных перебоев в электроснабжении и колебаниях напряжения. Этот ИБП весит 23,1 кг и обладает активной мощностью в 2700 Вт, обеспечивая надежное питание для вашего оборудования. SMARTWATT предлагает 8 розеток, все из которых поддерживают питание от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Обладая полной мощностью в 3000 В·А и типом формы напряжения "чистая синусоида", это устройство гарантирует качественное и стабильное электрическое питание. ИБП от SMARTWATT выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что дает гибкость в установке в различных условиях. Оно построено с использованием топологии двойного преобразования (онлайн), что обеспечивает непрерывное и безопасное питание, несмотря на любые аномалии в электросети. С поддержкой одной фазы, этот ИБП может работать при полных нагрузках до 4 минут. Диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В позволяет уверенно использовать устройство в различных электрических сетях. Тип батареи — свинцово-кислотный, что обеспечивает надежность и длительный срок службы. Бренд SMARTWATT славится своей инновационной продукцией, которая всегда на шаг впереди во внедрении технологий защиты питания, и этот ИБП не является исключением, предлагая высокую производительность и уверенность в защите вашего оборудования.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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