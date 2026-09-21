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Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 2700Вт 3000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 2700Вт 3000ВА черный

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Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 2700Вт 3000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 2700Вт 3000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 2700Вт 3000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 2700Вт 3000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 2700Вт 3000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 2700Вт 3000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 2700Вт 3000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702581
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Характеристики

Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х44х9
Вес, кг.
23.1

Описание товара Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 2700Вт 3000ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) SMARTWATT представляют собой надежное и мощное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных перебоев в электроснабжении и колебаниях напряжения. Этот ИБП весит 23,1 кг и обладает активной мощностью в 2700 Вт, обеспечивая надежное питание для вашего оборудования. SMARTWATT предлагает 8 розеток, все из которых поддерживают питание от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Обладая полной мощностью в 3000 В·А и типом формы напряжения "чистая синусоида", это устройство гарантирует качественное и стабильное электрическое питание. ИБП от SMARTWATT выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что дает гибкость в установке в различных условиях. Оно построено с использованием топологии двойного преобразования (онлайн), что обеспечивает непрерывное и безопасное питание, несмотря на любые аномалии в электросети. С поддержкой одной фазы, этот ИБП может работать при полных нагрузках до 4 минут. Диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В позволяет уверенно использовать устройство в различных электрических сетях. Тип батареи — свинцово-кислотный, что обеспечивает надежность и длительный срок службы. Бренд SMARTWATT славится своей инновационной продукцией, которая всегда на шаг впереди во внедрении технологий защиты питания, и этот ИБП не является исключением, предлагая высокую производительность и уверенность в защите вашего оборудования.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Smartwatt Data Pro Iec 2700Вт 3000ВА черный




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Характеристики
Бренд
SMARTWATT
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack/Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
2700
Полная мощность, ВА
3000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) SMARTWATT представляют собой надежное и мощное решение для защиты вашего оборудования от непредвиденных перебоев в электроснабжении и колебаниях напряжения. Этот ИБП весит 23,1 кг и обладает активной мощностью в 2700 Вт, обеспечивая надежное питание для вашего оборудования. SMARTWATT предлагает 8 розеток, все из которых поддерживают питание от батареи, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Обладая полной мощностью в 3000 В·А и типом формы напряжения "чистая синусоида", это устройство гарантирует качественное и стабильное электрическое питание. ИБП от SMARTWATT выполнен в универсальном форм-факторе Rack/Tower, что дает гибкость в установке в различных условиях. Оно построено с использованием топологии двойного преобразования (онлайн), что обеспечивает непрерывное и безопасное питание, несмотря на любые аномалии в электросети. С поддержкой одной фазы, этот ИБП может работать при полных нагрузках до 4 минут. Диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В позволяет уверенно использовать устройство в различных электрических сетях. Тип батареи — свинцово-кислотный, что обеспечивает надежность и длительный срок службы. Бренд SMARTWATT славится своей инновационной продукцией, которая всегда на шаг впереди во внедрении технологий защиты питания, и этот ИБП не является исключением, предлагая высокую производительность и уверенность в защите вашего оборудования.


Теги товара: с чистой синусоидой
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