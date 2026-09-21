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Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 1226 12В 26Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 1226 12В 26Ач

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Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 1226 12В 26Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702572
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Характеристики

Бренд
Prometheus Energy
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
17.5
Производство
Китай
Ширина, см
16.6
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х13
Вес, кг.
7.7

Описание товара Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 1226 12В 26Ач

Prometheus Energy свинцово-кислотный аккумулятор PE 1226 создан по технологии AGM, с абсорбированным электролитом. Предлагаемый аккумулятор является не обслуживаемым. Он герметизирован, а образующийся газ рекомбинируется. Долив жидкости не требуется. Корпус аккумулятора изготовлен из негорючего ABS пластика. Емкость аккумуляторной батареи для ИБП составляет 26 Ah, а рабочее напряжение 12 V. Устройство обладает низким саморазрядом (до 3%). Срок службы достигает 6 лет.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Prometheus Energy PE 1226 12В 26Ач




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Характеристики
Бренд
Prometheus Energy
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
17.5
Производство
Китай
Ширина, см
16.6
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
26
Страна производитель
Китай
Описание
Prometheus Energy свинцово-кислотный аккумулятор PE 1226 создан по технологии AGM, с абсорбированным электролитом. Предлагаемый аккумулятор является не обслуживаемым. Он герметизирован, а образующийся газ рекомбинируется. Долив жидкости не требуется. Корпус аккумулятора изготовлен из негорючего ABS пластика. Емкость аккумуляторной батареи для ИБП составляет 26 Ah, а рабочее напряжение 12 V. Устройство обладает низким саморазрядом (до 3%). Срок службы достигает 6 лет.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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