Батарея для ИБП Powercom BAT MRT-72V 72В для MRT 2000-3000/SNT 2000-3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
86.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702559
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.4
Производство
Китай
Ширина, см
42.8
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
86.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х22х8
Вес, кг.
42.4
Описание товара Батарея для ИБП Powercom BAT MRT-72V 72В для MRT 2000-3000/SNT 2000-3000
Данная модель отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.4
Производство
Китай
Ширина, см
42.8
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
86.4
Страна производитель
Китай
Данная модель отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
Батарея для ИБП Powercom BAT MRT-72V 72В для MRT 2000-3000/SNT 2000-3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Powercom BAT MRT-72V 72В для MRT 2000-3000/SNT 2000-3000