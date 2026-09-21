Top.Mail.Ru
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото 4
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото 5
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото 6
Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1050
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
2
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702554
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
внешние аккумуляторные ячейки, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1050
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
1050
Макс. входное напряжение, В
1500
Максимальная поглощаемая энергия импульса
220
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х22х13
Вес, кг.
11.2

Описание товара Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный

Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от неожиданных перебоев в электричестве. Данная модель обладает впечатляющими характеристиками, которые обеспечивают стабильную и долгосрочную работу подключаемых устройств. С весом 13,2 кг и форм-фактором Rack, этот ИБП идеально подходит для установки в стойки серверных помещений. Он обладает активной мощностью в 1050 Вт и полной мощностью 1500 В·А, что обеспечивает надёжное питание вашей техники. С шести розетками, питаемыми от батареи, вы сможете подключить все необходимые устройства и быть уверенными в их безопасности. Особенностью данной модели является генерация напряжения в форме чистой синусоиды, что делает её совместимой даже с наиболее чувствительными электронными устройствами. Защита от импульсных помех достигается максимальной поглощаемой энергией в 220 Дж. Powercom представляет собой линейно-интерактивный тип ИБП, который оперативно реагирует на перепады напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует вероятность отключения ваших устройств. При этом, ИБП рассчитан на работу при минимальном входном напряжении в 1050 В и способен поддерживать полную нагрузку в течение 2 минут, что дает вам время на завершение работы или переключение на запасной источник питания. С брендом Powercom вы получите надежную защиту вашей электронной аппаратуры и уверенность в её стабильной работе.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Rack
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
внешние аккумуляторные ячейки, поддержка SNMP, холодный старт
Активная мощность, Вт
1050
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
2
Мин. входное напряжение, В
1050
Развернуть
Макс. входное напряжение, В
1500
Максимальная поглощаемая энергия импульса
220
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7), С13
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Powercom представляют собой надежное решение для защиты вашей техники от неожиданных перебоев в электричестве. Данная модель обладает впечатляющими характеристиками, которые обеспечивают стабильную и долгосрочную работу подключаемых устройств. С весом 13,2 кг и форм-фактором Rack, этот ИБП идеально подходит для установки в стойки серверных помещений. Он обладает активной мощностью в 1050 Вт и полной мощностью 1500 В·А, что обеспечивает надёжное питание вашей техники. С шести розетками, питаемыми от батареи, вы сможете подключить все необходимые устройства и быть уверенными в их безопасности. Особенностью данной модели является генерация напряжения в форме чистой синусоиды, что делает её совместимой даже с наиболее чувствительными электронными устройствами. Защита от импульсных помех достигается максимальной поглощаемой энергией в 220 Дж. Powercom представляет собой линейно-интерактивный тип ИБП, который оперативно реагирует на перепады напряжения. Время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что минимизирует вероятность отключения ваших устройств. При этом, ИБП рассчитан на работу при минимальном входном напряжении в 1050 В и способен поддерживать полную нагрузку в течение 2 минут, что дает вам время на завершение работы или переключение на запасной источник питания. С брендом Powercom вы получите надежную защиту вашей электронной аппаратуры и уверенность в её стабильной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Источник бесперебойного питания Powercom Infinity INF-1500AP RM (3U) 1050Вт 1500ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...