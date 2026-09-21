Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
1500
Минимальное входное напряжение, В
187
Максимальное входное напряжение, В
253
Количество розеток
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702553
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Стабилизатор напряжения Powercom TCA-3000 Black 1500Вт 3000ВА черный
Универсальный стабилизатор напряжения POWERCOM TCA-3000 является полезным и нужным устройством в тех местах, где локальная электрическая сеть показывает нестабильную работу. Прибор позволяет подключать к нему одновременно до четырех устройств – это может быть компьютер, телевизор и другое оборудование постоянного пользования. Причем все розетки в стабилизаторе сделаны в формате EURO и оборудованы надежной системой заземления. Стабилизатор напряжения POWERCOM TCA-3000 отличается компактным размером, но из-за этого не теряет полезных качеств. Так, данная модель работает достаточно тихо и имеет довольно широкий диапазон автоматической регулировки напряжения. Кроме того, устройство оснащено системой защиты от короткого замыкания, что убережет подключенное оборудование от внезапных поломок.
Универсальный стабилизатор напряжения POWERCOM TCA-3000 является полезным и нужным устройством в тех местах, где локальная электрическая сеть показывает нестабильную работу. Прибор позволяет подключать к нему одновременно до четырех устройств – это может быть компьютер, телевизор и другое оборудование постоянного пользования. Причем все розетки в стабилизаторе сделаны в формате EURO и оборудованы надежной системой заземления. Стабилизатор напряжения POWERCOM TCA-3000 отличается компактным размером, но из-за этого не теряет полезных качеств. Так, данная модель работает достаточно тихо и имеет довольно широкий диапазон автоматической регулировки напряжения. Кроме того, устройство оснащено системой защиты от короткого замыкания, что убережет подключенное оборудование от внезапных поломок.
Стабилизатор напряжения Powercom TCA-3000 Black 1500Вт 3000ВА черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Стабилизатор напряжения Powercom TCA-3000 Black 1500Вт 3000ВА черный