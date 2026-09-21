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Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный

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Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Общее количество розеток
6
  • Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702543
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Характеристики

Бренд
ITK
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Размеры в упаковке, см
44х44х9
Вес, кг.
6.84

Описание товара Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный

ITK ELECTRA OR – онлайн ИБП в стойку 19. ИБП оснащен 2 АКБ емкостью 9Ач и 6 розетками C13. Имеет встроенное программное обеспечение, через которое можно осуществлять мониторинг состояния ИБП, удалённо включать или выключать устройство. Поддерживается интерфейс SNMP, что даёт возможность связи с ИБП через локальную сеть.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания ITK ELECTRA OR 1000Вт 1000ВА черный




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Характеристики
Бренд
ITK
Тип товара
ИБП
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Общее количество розеток
6
Количество розеток с питанием от батареи
6
Описание
ITK ELECTRA OR – онлайн ИБП в стойку 19. ИБП оснащен 2 АКБ емкостью 9Ач и 6 розетками C13. Имеет встроенное программное обеспечение, через которое можно осуществлять мониторинг состояния ИБП, удалённо включать или выключать устройство. Поддерживается интерфейс SNMP, что даёт возможность связи с ИБП через локальную сеть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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