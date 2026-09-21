Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный
Источник бесперебойного питания (ИБП) ITK представляет собой надежное решение для защиты вашей техники от перебоев в электроснабжении и перепадов напряжения. Он отличается линейно-интерактивным типом работы, что позволяет ему обеспечивать стабильное питание подключенных устройств и поддерживать оптимальное рабочее состояние даже в случае сбоев в сети. Основные характеристики: - Вес устройства составляет 6,45 кг, что делает его достаточно компактным и удобным для размещения. - Активная мощность ИБП составляет 480 Вт, а полная мощность — 800 ВА, что позволяет подключать к нему различные устройства и оборудование. - ИБП оснащен пятью розетками с питанием от батареи, обеспечивая надежную поддержку подключения важного электронного оборудования. - Устройство также включает защиту локальной сети и телефонной линии, что дает дополнительную уверенность в безопасности сетевого оборудования. - Переключение на батарейное питание происходит всего за 2 миллисекунды, гарантируя непрерывную работу подключенных устройств. - Поддерживает входное напряжение в диапазоне от 81 В до 290 В, что обеспечивает гибкость и стабильность работы в условиях нестабильного электроснабжения. - ИБП ITK использует модифицированную форму синусоиды, что подходит для большинства стандартных домашних и офисных устройств. - Tower форм-фактор устройства позволяет удобно разместить его как в бытовой, так и офисной среде. ИБП ITK — отличный выбор для обеспечения надежной защиты вашего оборудования от перебоев электричества, что делает его идеальным решением для офисов, домов и малых предприятий.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 440 руб.2360 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2000.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP2855...
-
В наличииЦена 9 520 руб.2380 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.C13.RJ.USB (EP2855...
-
В наличииЦена 9 590 руб.2398 руб. в СплитИБП Powercom Spider SPD-550U LCD USB 330Вт 550ВА черный
-
В наличииЦена 9 610 руб.2403 руб. в СплитИБП APC Easy UPS BV800I-GR
-
В наличииЦена 9 630 руб.2408 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200.LCD.AVR.1SH.2C13.RJ.USB (E...
-
В наличииЦена 9 720 руб.2430 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro UNB-2000.LED.AVR.EURO.RJ.USB (EP285515RUS...
-
В наличииЦена 9 780 руб.2445 руб. в СплитИБП Powercom IMD-625AP (3 кабеля)
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитИБП Ippon 1030309 Back Power Pro II 800
-
В наличииЦена 10 390 руб.2598 руб. в СплитИБП Ippon Back Power Pro II Euro 850 черный (1005575)
-
В наличииЦена 10 470 руб.2618 руб. в СплитИБП Powercom Spider SPD-750U LCD
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитИБП ExeGate SpecialPro Smart LLB-2200 (EP285531RUS)
-
В наличииЦена 11 290 руб.2823 руб. в СплитИсточник бесперебойного питания Powercom Spider SPD-900U LCD USB
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания ITK Electra ELT5-800VA-1-001 480Вт 800ВА черный