Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon предлагают надежное и эффективное электроэнергетическое решение для защиты вашего оборудования от перебоев в подаче электроэнергии. Эта модель, обладающая современным дизайном форм-фактора Tower, предназначена для стабильной работы в любых условиях. Основные характеристики данного ИБП включают: активную мощность 1000 Вт и полную мощность 1000 В·А, что обеспечивается использованием высококачественного механизма с двойным преобразованием (онлайн). Это позволяет устройству производить чистую синусоидальную форму напряжения, что значительно повышает безопасность и стабильность работы подключенного оборудования. Вес устройства составляет 6,8 кг, что делает его достаточно мобильным для размещения в различных условиях. ИБП поддерживает работу через четыре розетки с питанием от батареи, предоставляя достаточно возможностей для подключения необходимого оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 585 Дж, что защищает подключенные устройства от скачков напряжения. Работа при полной нагрузке возможна в течение 4 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Для удобства эксплуатации устройство поддерживает диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В и функционирует на одномфазной системе. ИБП Ippon — это оптимальное решение для тех, кто ценит надежность и качество, обеспечивая стабильную работу даже в случае перебоев с электричеством.
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Теги товара: 1000VA, 1000 Вт, с чистой синусоидой
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