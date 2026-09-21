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Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый

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Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 1
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 2
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 3
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 4
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 5
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 6
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 7
Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 8
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Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 585 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702529
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Максимальная поглощаемая энергия импульса
585
Тип батареи
натрий-ионный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х17
Вес, кг.
6.8

Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый

Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon предлагают надежное и эффективное электроэнергетическое решение для защиты вашего оборудования от перебоев в подаче электроэнергии. Эта модель, обладающая современным дизайном форм-фактора Tower, предназначена для стабильной работы в любых условиях. Основные характеристики данного ИБП включают: активную мощность 1000 Вт и полную мощность 1000 В·А, что обеспечивается использованием высококачественного механизма с двойным преобразованием (онлайн). Это позволяет устройству производить чистую синусоидальную форму напряжения, что значительно повышает безопасность и стабильность работы подключенного оборудования. Вес устройства составляет 6,8 кг, что делает его достаточно мобильным для размещения в различных условиях. ИБП поддерживает работу через четыре розетки с питанием от батареи, предоставляя достаточно возможностей для подключения необходимого оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 585 Дж, что защищает подключенные устройства от скачков напряжения. Работа при полной нагрузке возможна в течение 4 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Для удобства эксплуатации устройство поддерживает диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В и функционирует на одномфазной системе. ИБП Ippon — это оптимальное решение для тех, кто ценит надежность и качество, обеспечивая стабильную работу даже в случае перебоев с электричеством.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 1000 1000Вт 1000ВА белый




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
1000
Полная мощность, ВА
1000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
110
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Максимальная поглощаемая энергия импульса
585
Тип батареи
натрий-ионный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
4
Количество розеток с питанием от батареи
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Ippon предлагают надежное и эффективное электроэнергетическое решение для защиты вашего оборудования от перебоев в подаче электроэнергии. Эта модель, обладающая современным дизайном форм-фактора Tower, предназначена для стабильной работы в любых условиях. Основные характеристики данного ИБП включают: активную мощность 1000 Вт и полную мощность 1000 В·А, что обеспечивается использованием высококачественного механизма с двойным преобразованием (онлайн). Это позволяет устройству производить чистую синусоидальную форму напряжения, что значительно повышает безопасность и стабильность работы подключенного оборудования. Вес устройства составляет 6,8 кг, что делает его достаточно мобильным для размещения в различных условиях. ИБП поддерживает работу через четыре розетки с питанием от батареи, предоставляя достаточно возможностей для подключения необходимого оборудования. Максимальная поглощаемая энергия импульса составляет 585 Дж, что защищает подключенные устройства от скачков напряжения. Работа при полной нагрузке возможна в течение 4 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Для удобства эксплуатации устройство поддерживает диапазон входного напряжения от 110 В до 300 В и функционирует на одномфазной системе. ИБП Ippon — это оптимальное решение для тех, кто ценит надежность и качество, обеспечивая стабильную работу даже в случае перебоев с электричеством.
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Отзывы


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