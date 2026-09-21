Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 20K EBM480 9AH 240В 9Ач для Ippon Innova Unity RT 3-3 20K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 701 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702503
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
12.9
Производство
Китай
Ширина, см
59.3
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х44х13
Вес, кг.
121
Описание товара Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 20K EBM480 9AH 240В 9Ач для Ippon Innova Unity RT 3-3 20K
Дополнительный батарейный модуль предназначен для использования только ИБП Innova Unity RT 3-3 20K для увеличения времени автономной работы. Максимально можно подключить до 4-х батарейных модулей одновременно к одному ИБП.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
12.9
Производство
Китай
Ширина, см
59.3
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Дополнительный батарейный модуль предназначен для использования только ИБП Innova Unity RT 3-3 20K для увеличения времени автономной работы. Максимально можно подключить до 4-х батарейных модулей одновременно к одному ИБП.
Батарея для ИБП Ippon Innova Unity RT 3-3 20K EBM480 9AH 240В 9Ач для Ippon Innova Unity RT 3-3 20K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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