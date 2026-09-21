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Батарея для ИБП Ippon Innova RT II New 10K 192В 9Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Ippon Innova RT II New 10K 192В 9Ач

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Батарея для ИБП Ippon Innova RT II New 10K 192В 9Ач - фото 1
Батарея для ИБП Ippon Innova RT II New 10K 192В 9Ач - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
192 В
Емкость, Ач
9
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RT II New 10K 192В 9Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Ippon Innova RT II New 10K 192В 9Ач - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 311 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702496
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Характеристики

Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
12.9
Производство
Китай
Ширина, см
59.3
Напряжение
192 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х57х35
Вес, кг.
56

Описание товара Батарея для ИБП Ippon Innova RT II New 10K 192В 9Ач

Данная модель отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Ippon Innova RT II New 10K 192В 9Ач




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Характеристики
Бренд
Ippon
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
12.9
Производство
Китай
Ширина, см
59.3
Напряжение
192 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Описание
Данная модель отличается прочностью, функциональностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Ippon Innova RT II New 10K 192В 9Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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