Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания Ippon Na+ TA 2000 2000Вт 2000ВА белый
ИБП Ippon – это надежное устройство, предназначенное для защиты вашей электроники от перебоев в электропитании. Модель обладает следующими характеристиками: вес в 12,5 кг и активная мощность 2000 Вт. Ippon оборудован четырьмя розетками с питанием от батареи, что обеспечивает его универсальность и удобство в использовании. Одной из ключевых особенностей этого устройства является максимальная поглощаемая энергия импульса в 585 Дж, что эффективно защищает вашу технику от скачков напряжения. Общее количество розеток также составляет четыре, а полная мощность ИБП – 2000 В·А, что делает его идеальным выбором для домашнего или офисного использования. Для обеспечения стабильного и надежного электропитания, Ippon использует технологию двойного преобразования (онлайн), а тип формы напряжения – чистая синусоида, что гарантирует наилучшее качество энергии для всех подключенных устройств. Устройство поддерживает работу в диапазоне входного напряжения от 110 до 300 В, оно выполнено в форм-факторе Tower и предназначено для использования с однофазной сетью. В случае отключения электроэнергии, ИБП Ippon способен поддерживать работу подключенных устройств при полной нагрузке в течение 4 минут, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения всех данных. Изготовленное в Китае, это устройство сочетает в себе качество и надежность, необходимые для обеспечения бесперебойного питания вашей техники.
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Теги товара: с чистой синусоидой
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Теги товара: с чистой синусоидой
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