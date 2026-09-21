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Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач

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Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 1
Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 2
Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 3
Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 4
Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 5
Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 6
Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 7
Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 8
Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 9
Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 10
Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 11
Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 6
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 7
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 8
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 9
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 10
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 11
  • Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702458
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х17
Вес, кг.
14.8

Описание товара Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач

Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HRL 12-45xоптимизирована для использования в мощных системах и центрах обработки данных. Она изготовлена на основе технологии AMG – электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе. Поэтому источник питания не требует долива жидкости и обслуживания. Данная батарея обладает емкостью 45 Ач и напряжением 12 В. Устройство выполнено в прочном пластиковом корпусе с герметичной конструкцией. Заявленный производителем срок службы 12 лет подчеркивает высокий уровень стабильности и надежности Delta HRL 12-45 X.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HRL 12-45 X 12В 45Ач




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HRL 12-45xоптимизирована для использования в мощных системах и центрах обработки данных. Она изготовлена на основе технологии AMG – электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе. Поэтому источник питания не требует долива жидкости и обслуживания. Данная батарея обладает емкостью 45 Ач и напряжением 12 В. Устройство выполнено в прочном пластиковом корпусе с герметичной конструкцией. Заявленный производителем срок службы 12 лет подчеркивает высокий уровень стабильности и надежности Delta HRL 12-45 X.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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