Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 12045 выполнена в герметичном корпусе из ABS-пластика ? прочного, негорючего материала, адаптированного для эксплуатации в любых условиях. Это свинцово-кислотная батарея с напряжением 12 В, которая разработана для слаботочных систем с применением технологии AGM. Особенность Delta DT 12045 в емкости ? 4.5 А·ч, что делает аккумулятор эффективным в работе и позволяет долгое устройствам работать долгое время. Невысокий саморазряд ? до 3% месяц при 25 °С обеспечивает легирование свинцовых пластин кальцием. Также это позволяет решеткам обрести конструктивную прочность. Аккумулятор подходит для ИБП, эксплуатируемых в системах безопасности, аварийного освещения, электронном тестовом оборудовании, кассовых аппаратах и в прочих системах, требующих постоянного питания без сбоев.
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