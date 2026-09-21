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Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач

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Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 1
Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 2
Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 3
Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 4
Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 5
Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 6
Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 7
Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 8
Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 9
Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 10
Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
  • Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 5
  • Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 6
  • Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 7
  • Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 8
  • Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 9
  • Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 10
  • Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702446
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, кг.
1.6

Описание товара Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач

Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 12045 выполнена в герметичном корпусе из ABS-пластика ? прочного, негорючего материала, адаптированного для эксплуатации в любых условиях. Это свинцово-кислотная батарея с напряжением 12 В, которая разработана для слаботочных систем с применением технологии AGM. Особенность Delta DT 12045 в емкости ? 4.5 А·ч, что делает аккумулятор эффективным в работе и позволяет долгое устройствам работать долгое время. Невысокий саморазряд ? до 3% месяц при 25 °С обеспечивает легирование свинцовых пластин кальцием. Также это позволяет решеткам обрести конструктивную прочность. Аккумулятор подходит для ИБП, эксплуатируемых в системах безопасности, аварийного освещения, электронном тестовом оборудовании, кассовых аппаратах и в прочих системах, требующих постоянного питания без сбоев.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta DT 12045 12В 4.5Ач




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 12045 выполнена в герметичном корпусе из ABS-пластика ? прочного, негорючего материала, адаптированного для эксплуатации в любых условиях. Это свинцово-кислотная батарея с напряжением 12 В, которая разработана для слаботочных систем с применением технологии AGM. Особенность Delta DT 12045 в емкости ? 4.5 А·ч, что делает аккумулятор эффективным в работе и позволяет долгое устройствам работать долгое время. Невысокий саморазряд ? до 3% месяц при 25 °С обеспечивает легирование свинцовых пластин кальцием. Также это позволяет решеткам обрести конструктивную прочность. Аккумулятор подходит для ИБП, эксплуатируемых в системах безопасности, аварийного освещения, электронном тестовом оборудовании, кассовых аппаратах и в прочих системах, требующих постоянного питания без сбоев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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