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Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В

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Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В - фото 1
Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В - фото 2
Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В - фото 3
Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В - фото 4
Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В - фото 5
Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4
  • Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В - фото 1
  • Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В - фото 2
  • Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В - фото 3
  • Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В - фото 4
  • Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В - фото 5
  • Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702438
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Характеристики

Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.23
Производство
Вьетнам
Ширина, см
9.28
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, кг.
1.34

Описание товара Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В

Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) с емкостью 4.5 Ач и выходным напряжением 12 В обеспечивает стабильную подачу энергии. Благодаря специальной формуле на основе свинцово-кальциевого сплава она на требует обслуживания в процессе эксплуатации. Батарея CSB GP 1245 F2 изготовлена в корпусе из ударопрочного пластика ABS. Подключение к оборудованию выполняется с помощью клемм стандарта T2/F2. Перезаряжаемая батарея рассчитана на срок службы до 5 лет в буферном режиме или до 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) 12В




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Характеристики
Бренд
CSB
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.23
Производство
Вьетнам
Ширина, см
9.28
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
4
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP 1245 F2 (12V16W) с емкостью 4.5 Ач и выходным напряжением 12 В обеспечивает стабильную подачу энергии. Благодаря специальной формуле на основе свинцово-кальциевого сплава она на требует обслуживания в процессе эксплуатации. Батарея CSB GP 1245 F2 изготовлена в корпусе из ударопрочного пластика ABS. Подключение к оборудованию выполняется с помощью клемм стандарта T2/F2. Перезаряжаемая батарея рассчитана на срок службы до 5 лет в буферном режиме или до 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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