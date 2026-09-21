Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX1200LI 650Вт 1200ВА черный
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания APC Easy-UPS BVX1200LI 650Вт 1200ВА черный
Источники бесперебойного питания APC представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от перепадов и перебоев электропитания. Данная модель ИБП выполнена в форм-факторе Tower и обладает весом 7,5 кг, что делает ее подходящей для использования как в офисных, так и в домашних условиях. ИБП обеспечивает мощность до 1200 ВА (активная мощность 650 Вт), что позволяет поддерживать работу оборудования даже в случае внезапного отключения электроэнергии. Время переключения на батарею составляет всего 6 мс, что гарантирует минимальные перебои в работе подключенных устройств. Устройство построено на линейно-интерактивной топологии, что помогает стабилизировать напряжение и защитить оборудование от скачков сети. Поддержка модифицированной синусоиды и однофазное подключение обеспечивают широкую совместимость с различными типами техники. ИБП APC также оборудован защитой телефонной линии, что важно для офисного использования, где требуется стабильная связь. Диапазон входного напряжения от 140 В до 300 В позволяет использовать устройство в сетях с нестабильным напряжением. Время автономной работы при полной нагрузке составляет 1 минуту, что может стать достаточной мерой для завершения работы и безопасного завершения всех процессов на подключенных устройствах. В устройстве используется свинцово-кислотная батарея, обеспечивающая надежность и длительный срок службы. Этот источник бесперебойного питания APC станет надежным выбором для тех, кто хочет обеспечить защиту своего оборудования от перебоев питания и неожиданных отключений электросети.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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