Батарея для ИБП Rutrike 6-F-12 12В 12Ач
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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702415
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Китай
Ширина, см
15.1
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
3.6
Описание товара Батарея для ИБП Rutrike 6-F-12 12В 12Ач
Аккумуляторная батарея Rutrike 6-F-12 выполнена по технологии AGM и состоит из утолщённых свинцовых пластин и плотного слоя сепаратора между ними. Батарея не требуют обслуживания на протяжении всего цикла эксплуатации. Отлично подходит для работы в системах безопасности и сигнализации, системах бесперебойного питания, системах аварийного освещения, в лёгком и детском электротранспорте и в других схожих сферах применения.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10
Производство
Китай
Ширина, см
15.1
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
12
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная батарея Rutrike 6-F-12 выполнена по технологии AGM и состоит из утолщённых свинцовых пластин и плотного слоя сепаратора между ними. Батарея не требуют обслуживания на протяжении всего цикла эксплуатации. Отлично подходит для работы в системах безопасности и сигнализации, системах бесперебойного питания, системах аварийного освещения, в лёгком и детском электротранспорте и в других схожих сферах применения.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Rutrike 6-F-12 12В 12Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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