Батарея для ИБП Rutrike 6-F-7 12В 7Ач
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Rutrike 6-F-7 12В 7Ач
Аккумуляторная батарея Rutrike 6-F-7 выполнена по технологии AGM и состоит из утолщённых свинцовых пластин и плотного слоя сепаратора между ними. Батарея не требуют обслуживания на протяжении всего цикла эксплуатации. Отлично подходит для работы в системах безопасности и сигнализации, системах бесперебойного питания, системах аварийного освещения, в лёгком и детском электротранспорте и в других схожих сферах применения. В буферной аккумуляторной батарее Rutrike 6-F-7 свинцовые пластины изготовлены из экологичного редкоземельного сплава без применения кадмия и мышьяка. Запатентованный состав электролита, который сгущён до гелеобразного состояния, обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики аккумуляторной батареи!
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