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Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) купить с доставкой в Москве
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Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58)

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Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 1
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 2
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 3
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 4
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 5
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 6
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 7
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 8
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 9
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 10
Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro
Комплектация
НЕРА-фильтр х 2 шт, боковая щетка х 2 шт., основная щетка, салфетка х 3 шт.
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 1
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 2
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 3
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 4
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 5
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 6
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 7
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 8
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 9
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 10
  • Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702374
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58)
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Комплект аксессуаров
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro
Предметы в комплекте
салфетка, боковая щетка, прямая щетка, фильтр
Тип фильтра
НЕРА-фильтр
Комплектация
НЕРА-фильтр х 2 шт, боковая щетка х 2 шт., основная щетка, салфетка х 3 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х16х5
Вес, г.
300

Описание товара Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58)

Комплект аксессуаров Trouver RAK58 состоит из 8 предметов и предназначен для установки в пылесосы Trouver E20, Trouver E20 Pro. В набор входит боковая и основная комбинированная щетка, НЕРА-фильтр и салфетка для очистки. С ним вы всегда будете иметь под рукой все нужные расходники для обслуживания оборудования. Комплект аксессуаров Trouver RAK58 сделан из материалов, которые длговечны, устойчивы к износу и подходят для регулярного использования.

Отзывы о товаре Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Комплект аксессуаров
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro
Предметы в комплекте
салфетка, боковая щетка, прямая щетка, фильтр
Тип фильтра
НЕРА-фильтр
Комплектация
НЕРА-фильтр х 2 шт, боковая щетка х 2 шт., основная щетка, салфетка х 3 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект аксессуаров Trouver RAK58 состоит из 8 предметов и предназначен для установки в пылесосы Trouver E20, Trouver E20 Pro. В набор входит боковая и основная комбинированная щетка, НЕРА-фильтр и салфетка для очистки. С ним вы всегда будете иметь под рукой все нужные расходники для обслуживания оборудования. Комплект аксессуаров Trouver RAK58 сделан из материалов, которые длговечны, устойчивы к износу и подходят для регулярного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект аксессуаров Dreame Kit для робота Trouver E20/E20 Pro (RAK58) - стоимость товара 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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