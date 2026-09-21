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Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) купить с доставкой в Москве
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Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2)

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Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 6
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Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 8
Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 9
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Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
D9 Max Gen 2
Комплектация
1 основная щетка + 2 боковые щетки + 3 фильтрa + 3 насадки для швабры
  • Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 1
  • Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 2
  • Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 3
  • Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 4
  • Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 5
  • Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 6
  • Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 7
  • Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 8
  • Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 9
  • Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 10
  • Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702367
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Комплект аксессуаров
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
D9 Max Gen 2
Предметы в комплекте
салфетка, боковая щетка, фильтр, роликовая щетка
Комплектация
1 основная щетка + 2 боковые щетки + 3 фильтрa + 3 насадки для швабры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х10х8
Вес, г.
300

Описание товара Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2)

Набор аксессуаров для робота - пылесоса Dreame RAK43 Комплект аксессуаров Dreame Accessories (RAK43) - это набор, который включает в себя все необходимые элементы для обеспечения эффективной и качественной уборки. Используя комплект аксессуаров Dreame Accessories (RAK43), вы сможете обеспечить оптимальную работу вашего пылесоса и поддерживать чистоту в вашем доме на высшем уровне. - 1 основная щетка + 2 боковые щетки + 3 фильтрa + 3 насадки для швабры Подходит для моделей - D9 Max gen2, D9 Max Gen 2 SE

Отзывы о товаре Комплект аксессуаров Dreame Accessories Kit (D9 max Gen 2)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Комплект аксессуаров
Назначение
для робота-пылесоса
Совместимый бренд
Dreame
Совместимые модели
D9 Max Gen 2
Предметы в комплекте
салфетка, боковая щетка, фильтр, роликовая щетка
Комплектация
1 основная щетка + 2 боковые щетки + 3 фильтрa + 3 насадки для швабры
Страна производитель
Китай
Описание
Набор аксессуаров для робота - пылесоса Dreame RAK43 Комплект аксессуаров Dreame Accessories (RAK43) - это набор, который включает в себя все необходимые элементы для обеспечения эффективной и качественной уборки. Используя комплект аксессуаров Dreame Accessories (RAK43), вы сможете обеспечить оптимальную работу вашего пылесоса и поддерживать чистоту в вашем доме на высшем уровне. - 1 основная щетка + 2 боковые щетки + 3 фильтрa + 3 насадки для швабры Подходит для моделей - D9 Max gen2, D9 Max Gen 2 SE
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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