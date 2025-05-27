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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE)

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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 1
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 2
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 3
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 4
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 5
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 6
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 7
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 8
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 9
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 10
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 11
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 12
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 13
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 14
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 15
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 16
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 17
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 18
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 19
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 20
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 21
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 22
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 23
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 24
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 25
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 26
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
7000 Па
Емкость пылесборника
0.35 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
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  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 7
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 8
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 9
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 10
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 11
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  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 14
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 15
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 16
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 17
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 18
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 19
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 20
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 21
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 22
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 23
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 24
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 25
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 26
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 27
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 28
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 29
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 30
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702360
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
7000 Па
Емкость пылесборника
0.35 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
держатель (2 шт.), боковая щетка, ткань для влажной уборки (2 шт.), мешок для мусора
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Маруся
Датчики
3D Sensor, датчик обнаружения ковров, датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, датчик расстояния, ультразвуковой датчик
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
210
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
162
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х44х42
Вес, кг.
16.61

Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE)

Роботы-пылесосы Dreame — это сочетание передовых технологий и инновационного дизайна, создающее идеальные условия для поддержания чистоты в вашем доме. Эти устройства оснащены мощным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы и позволяет эффективно справляться с уборкой больших площадей без необходимости частой подзарядки. В комплекте идет высококачественный литий-ионный аккумулятор (Li-Ion), который гарантирует надежность и долговечность эксплуатации. Благодаря двум насадкам, входящим в комплект, вы сможете легко адаптировать робота-пылесос для любых задач, будь то сухая или влажная уборка. Производится этот умный помощник в Китае, где технологии робототехники находятся на острие прогресса. Уровень шума составляет всего 65 дБ, что позволяет устройству работать тихо, не отвлекая от повседневных дел и создавая минимальные неудобства для обитателей дома. Ширина устройства составляет 350 мм, что гарантирует оптимальное сочетание проходимости и эффективности уборки, позволяя ему проникать в труднодоступные места и обеспечивать безупречный результат. Роботы-пылесосы Dreame — это воплощение современного подхода к поддержанию чистоты, делающего ваш дом уютнее и чище без лишних усилий.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE)

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Красавчик) Многофункциональный, аккуратный, отлично упакован доя транспортировки. Даже кот, который живёт у нас и боится всего, принял пылесос как родного. Я бы сказала, что в семье появился новый питомец :-)



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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
7000 Па
Емкость пылесборника
0.35 л
Кол-во насадок в комплекте
2
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
держатель (2 шт.), боковая щетка, ткань для влажной уборки (2 шт.), мешок для мусора
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Маруся
Датчики
3D Sensor, датчик обнаружения ковров, датчик обнаружения препятствий, датчик перепада высоты, датчик расстояния, ультразвуковой датчик
Развернуть
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
3200
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Время зарядки, мин
210
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
162
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
340
Страна производитель
Китай
Описание
Роботы-пылесосы Dreame — это сочетание передовых технологий и инновационного дизайна, создающее идеальные условия для поддержания чистоты в вашем доме. Эти устройства оснащены мощным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы и позволяет эффективно справляться с уборкой больших площадей без необходимости частой подзарядки. В комплекте идет высококачественный литий-ионный аккумулятор (Li-Ion), который гарантирует надежность и долговечность эксплуатации. Благодаря двум насадкам, входящим в комплект, вы сможете легко адаптировать робота-пылесос для любых задач, будь то сухая или влажная уборка. Производится этот умный помощник в Китае, где технологии робототехники находятся на острие прогресса. Уровень шума составляет всего 65 дБ, что позволяет устройству работать тихо, не отвлекая от повседневных дел и создавая минимальные неудобства для обитателей дома. Ширина устройства составляет 350 мм, что гарантирует оптимальное сочетание проходимости и эффективности уборки, позволяя ему проникать в труднодоступные места и обеспечивать безупречный результат. Роботы-пылесосы Dreame — это воплощение современного подхода к поддержанию чистоты, делающего ваш дом уютнее и чище без лишних усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Красавчик) Многофункциональный, аккуратный, отлично упакован доя транспортировки. Даже кот, который живёт у нас и боится всего, принял пылесос как родного. Я бы сказала, что в семье появился новый питомец :-)


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