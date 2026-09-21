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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black купить с доставкой в Москве
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black

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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 1
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 9
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 12
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 13
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
0.33 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Продолжительность автономной уборки, мин
150
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  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 22
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 23
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 24
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 25
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  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 27
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 28
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 29
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 30
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 31
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 32
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 33
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702357
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
0.33 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
72
Комплектация
робот-пылесос, док-станция для зарядки, боковая щетка - 1 шт, салфетка для швабры - 1 шт
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Маруся
Датчики
контактный бампер, лидар, датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Время зарядки, мин
300
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
175
Ширина робота-пылесоса, мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х40х15
Вес, кг.
5.05

Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black

Робот-пылесос Trouver E20 Pro в черном корпусе способен преодолевать препятствия высотой до 1.8 см. Мощности всасывания 5000 Па достаточно для сбора мелкого и среднего мусора, очистки твердых напольных покрытий и мягких ковров. Благодаря округлой форме поворотным прорезиненным колесикам робот-пылесос легко маневрирует по помещению, собирая пыль и грязь в контейнер объемом 0,33 л. Боковые щетки вычищают труднодоступные места: плинтуса, углы, пространство вокруг ножек мебели и т.д. Робот-пылесос Trouver E20 Pro можно подключать к системам умного дома. Управлять моделью можно через приложение Dreamehome и с помощью голосовых помощников Алиса или Маруся. Робот-пылесос оснащен функцией автоматического поиска док-станции. Можно задать уборку по расписанию. Навигационная система LiDAR строит карту помещения, оптимизируя маршрут и повышая производительность пылесоса. Trouver E20 Pro оборудован HEPA-фильтром, который задерживает мельчайшие частицы пыли, пыльцу и другие аллергены. Одного заряда батареи хватает на 150 минут непрерывной работы. Trouver E20 Pro оснащен функцией влажной уборки.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro (RLE12SA) Black




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
5000 Па
Емкость пылесборника
0.33 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
72
Комплектация
робот-пылесос, док-станция для зарядки, боковая щетка - 1 шт, салфетка для швабры - 1 шт
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Работа в системе «Умный дом»
Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Маруся
Датчики
контактный бампер, лидар, датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Развернуть
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Время зарядки, мин
300
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
175
Ширина робота-пылесоса, мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Trouver E20 Pro в черном корпусе способен преодолевать препятствия высотой до 1.8 см. Мощности всасывания 5000 Па достаточно для сбора мелкого и среднего мусора, очистки твердых напольных покрытий и мягких ковров. Благодаря округлой форме поворотным прорезиненным колесикам робот-пылесос легко маневрирует по помещению, собирая пыль и грязь в контейнер объемом 0,33 л. Боковые щетки вычищают труднодоступные места: плинтуса, углы, пространство вокруг ножек мебели и т.д. Робот-пылесос Trouver E20 Pro можно подключать к системам умного дома. Управлять моделью можно через приложение Dreamehome и с помощью голосовых помощников Алиса или Маруся. Робот-пылесос оснащен функцией автоматического поиска док-станции. Можно задать уборку по расписанию. Навигационная система LiDAR строит карту помещения, оптимизируя маршрут и повышая производительность пылесоса. Trouver E20 Pro оборудован HEPA-фильтром, который задерживает мельчайшие частицы пыли, пыльцу и другие аллергены. Одного заряда батареи хватает на 150 минут непрерывной работы. Trouver E20 Pro оснащен функцией влажной уборки.
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