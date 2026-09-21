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Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) купить с доставкой в Москве
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Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт)

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Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 1
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 2
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 3
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 4
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 5
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 6
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 7
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 8
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 9
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 10
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 11
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 12
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 13
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 14
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 15
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 16
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 17
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 1
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 2
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 3
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 4
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 5
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 6
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 7
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 8
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 9
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 10
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 11
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 12
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 13
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 14
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 15
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 16
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 17
  • Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702224
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
нет
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
4
Комплектация
машинка, масло для смазки, щеточка для очистки
Максимальная длина стрижки
12
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Способ регулировки длины
смена насадок
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
нет
Тип элементов питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х7
Вес, г.
800

Описание товара Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт)

Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 позволяет использовать разные варианты длины от 3 мм до 1.2 см. Регулярная смазка лезвий помогает сохранять остроту заточки в течение длительного времени. Устройство идет в комплекте с четырьмя насадками, маслом и щеточкой для чистки.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
нет
Индикатор зарядки
нет
Количество насадок
4
Комплектация
машинка, масло для смазки, щеточка для очистки
Максимальная длина стрижки
12
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Насадка для филировки
нет
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от сети
Развернуть
Подставка для зарядки
нет
Прорезиненные вставки
да
Способ регулировки длины
смена насадок
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
нет
Тип элементов питания
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 позволяет использовать разные варианты длины от 3 мм до 1.2 см. Регулярная смазка лезвий помогает сохранять остроту заточки в течение длительного времени. Устройство идет в комплекте с четырьмя насадками, маслом и щеточкой для чистки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машинка для стрижки Starwind SHC 1788 черный/серый 8Вт (насадок в компл:4шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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