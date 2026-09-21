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Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный

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Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 1
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 2
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 3
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 4
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 5
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 6
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 7
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 8
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 9
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 10
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 11
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 12
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 13
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 14
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 15
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 16
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 17
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 18
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 19
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 20
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
30
Цвет
желтый
Объем емкости для сока, л
0.7
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 1
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 2
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 3
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 4
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 5
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 6
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 7
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 8
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 9
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 10
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 11
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 12
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 13
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 14
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 15
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 16
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 17
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 18
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 19
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 20
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702184
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
30
Цвет
желтый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.7
Импульсный режим
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Комплектация
соковыжималка, документация
Габариты (ШхВхГ)
140х200х140 мм
Размеры в упаковке, см
21х17х15
Вес, г.
767

Описание товара Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный

Соковыжималка StarWind — идеальное решение для любителей свежевыжатого цитрусового сока. Этот компактный прибор, выполненный в ярком желтом цвете, станет стильным дополнением на вашей кухне. Соковыжималка оснащена системой прямой подачи сока, которая позволяет быстро и без лишних усилий наслаждаться любимыми напитками. Устройство функционирует при мощности 30 Вт, что обеспечивает эффективное и экономичное использование. Механическое управление с одной скоростью делает эксплуатацию предельно простой и интуитивно понятной. Корпус выполнен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и легкость ухода за устройством. Соковыжималка оснащена емкостью объемом 0,7 литра, что достаточно для приготовления сока на несколько порций одновременно. Длина шнура составляет 1 метр, что обеспечивает удобство размещения прибора на кухне. StarWind — это отличное сочетание функциональности и стильного дизайна, которое поможет вам ежедневно наслаждаться свежими и полезными напитками, обогащенными витаминами.

Отзывы о товаре Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
30
Цвет
желтый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.7
Импульсный режим
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Развернуть
Комплектация
соковыжималка, документация
Габариты (ШхВхГ)
140х200х140 мм
Описание
Соковыжималка StarWind — идеальное решение для любителей свежевыжатого цитрусового сока. Этот компактный прибор, выполненный в ярком желтом цвете, станет стильным дополнением на вашей кухне. Соковыжималка оснащена системой прямой подачи сока, которая позволяет быстро и без лишних усилий наслаждаться любимыми напитками. Устройство функционирует при мощности 30 Вт, что обеспечивает эффективное и экономичное использование. Механическое управление с одной скоростью делает эксплуатацию предельно простой и интуитивно понятной. Корпус выполнен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и легкость ухода за устройством. Соковыжималка оснащена емкостью объемом 0,7 литра, что достаточно для приготовления сока на несколько порций одновременно. Длина шнура составляет 1 метр, что обеспечивает удобство размещения прибора на кухне. StarWind — это отличное сочетание функциональности и стильного дизайна, которое поможет вам ежедневно наслаждаться свежими и полезными напитками, обогащенными витаминами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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