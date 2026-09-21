Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ1121 30Вт рез.сок.:700мл. желтый/прозрачный
Соковыжималка StarWind — идеальное решение для любителей свежевыжатого цитрусового сока. Этот компактный прибор, выполненный в ярком желтом цвете, станет стильным дополнением на вашей кухне. Соковыжималка оснащена системой прямой подачи сока, которая позволяет быстро и без лишних усилий наслаждаться любимыми напитками. Устройство функционирует при мощности 30 Вт, что обеспечивает эффективное и экономичное использование. Механическое управление с одной скоростью делает эксплуатацию предельно простой и интуитивно понятной. Корпус выполнен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и легкость ухода за устройством. Соковыжималка оснащена емкостью объемом 0,7 литра, что достаточно для приготовления сока на несколько порций одновременно. Длина шнура составляет 1 метр, что обеспечивает удобство размещения прибора на кухне. StarWind — это отличное сочетание функциональности и стильного дизайна, которое поможет вам ежедневно наслаждаться свежими и полезными напитками, обогащенными витаминами.
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