Сушка для фруктов и овощей Starwind SFD9534 12под. 400Вт синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сушка для фруктов и овощей Starwind SFD9534 12под. 400Вт синий
Сушилка для овощей и фруктов StarWind – это идеальное решение для любителей здорового питания и заготовок на зиму. Эта модель обладает значительной максимальной загрузкой до 12 кг, что позволяет одновременно обрабатывать большие объемы продуктов. Корпус устройства выполнен из прочного и легкого пластика, а стильный синий цвет добавляет свежести и яркости в интерьер вашей кухни. Мощность сушилки составляет 400 Вт, что обеспечивает эффективную и быструю сушку благодаря конвекционному нагревательному элементу. Диапазон температур от 35 °C до 70 °C позволяет подобрать оптимальный режим для различных типов продуктов, будь то тонкие травы или плотные кусочки мяса. Сушилка оснащена 12 поддонами, что позволяет удобно разместить продукты и равномерно их высушить. Функция регулировки температуры сушки предоставляет свободу выбора оптимальных условий для каждой партии продуктов, сохраняя максимум полезных веществ и вкусовых качеств. Бренд StarWind славится своим качеством и надежностью, и эта модель не является исключением. Наслаждайтесь простотой в использовании и долговечностью сушилки, которая станет незаменимым помощником в вашем доме.
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Теги товара: с регулировкой температуры
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
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