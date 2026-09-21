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Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый

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Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 1
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 2
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 3
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 4
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 5
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 6
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 7
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 8
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 9
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 10
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 11
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 12
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
500
Цвет
зеленый
Объем емкости для сока, л
0.4
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 1
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 2
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 3
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 4
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 5
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 6
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 7
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 8
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 9
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 10
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 11
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 12
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702172
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
500
Цвет
зеленый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.4
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Максимальная скорость вращения шнека
20000
Длина шнура
1.2
Комплектация
соковыжималка, стакан для сока, документация
Габариты (ШхВхГ)
281х264х172 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х23
Вес, кг.
2.6

Описание товара Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый

Соковыжималка #StarWind — компактная модель для приготовления свежего сока дома. При весе 2,6 кг она удобна для повседневного использования и не займёт много места. Мощность 500 Вт и скорость вращения шнека до 20 000 об/мин помогают быстро справляться с обработкой продуктов. Центробежный тип, система прямой подачи сока и ёмкость объёмом 0,4 л делают процесс удобным: сок сразу направляется в контейнер. Две скорости позволяют подобрать подходящий режим, а импульсная функция пригодится для кратковременного усиления работы. Механическое управление отличается простотой, шнур длиной 1,2 м обеспечивает свободу размещения, а зелёный пластиковый корпус добавляет яркий акцент кухонному интерьеру.

Отзывы о товаре Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
500
Цвет
зеленый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.4
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
20000
Длина шнура
1.2
Комплектация
соковыжималка, стакан для сока, документация
Габариты (ШхВхГ)
281х264х172 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка #StarWind — компактная модель для приготовления свежего сока дома. При весе 2,6 кг она удобна для повседневного использования и не займёт много места. Мощность 500 Вт и скорость вращения шнека до 20 000 об/мин помогают быстро справляться с обработкой продуктов. Центробежный тип, система прямой подачи сока и ёмкость объёмом 0,4 л делают процесс удобным: сок сразу направляется в контейнер. Две скорости позволяют подобрать подходящий режим, а импульсная функция пригодится для кратковременного усиления работы. Механическое управление отличается простотой, шнур длиной 1,2 м обеспечивает свободу размещения, а зелёный пластиковый корпус добавляет яркий акцент кухонному интерьеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка центробежная Starwind SJ2236 500Вт рез.сок.:400мл. зеленый/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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