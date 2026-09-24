Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
нержавеющая сталь
Форма
цилиндрическая
Поверхность
глянцевая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%690 руб. 1 170 руб.
В наличии
Код товара: 701897
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
690 руб. -41%
1 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Комплектация
удлинитель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь
Форма
цилиндрическая
Поверхность
глянцевая
Длина, см
30
Габариты (ВxГxШ),
300x25x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х3х3
Вес, г.
200
Описание товара Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231
Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек TEYMI круглый, хром (T10231) — это качественное и надежное решение для вашего душа. Он изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Глянцевое покрытие придает удлинителю элегантный и современный вид. Удлинитель совместим с любыми стойками с диаметром 25 мм и шагом резьбы 2 мм.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Комплектация
удлинитель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь
Форма
цилиндрическая
Поверхность
глянцевая
Длина, см
30
Габариты (ВxГxШ),
300x25x25 мм
Страна производитель
Китай
Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек TEYMI круглый, хром (T10231) — это качественное и надежное решение для вашего душа. Он изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Глянцевое покрытие придает удлинителю элегантный и современный вид. Удлинитель совместим с любыми стойками с диаметром 25 мм и шагом резьбы 2 мм.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - стоимость товара 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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