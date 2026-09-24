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Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 купить с доставкой в Москве
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Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231

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Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - фото 1
Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - фото 2
Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - фото 3
Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - фото 4
Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - фото 5
Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - фото 6
Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
нержавеющая сталь
Форма
цилиндрическая
Поверхность
глянцевая
  • Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - фото 1
  • Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - фото 2
  • Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - фото 3
  • Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - фото 4
  • Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - фото 5
  • Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - фото 6
  • Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
690 руб.  1 170 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 701897
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231
690 руб. -41%
1 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Teymi
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Комплектация
удлинитель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь
Форма
цилиндрическая
Поверхность
глянцевая
Длина, см
30
Габариты (ВxГxШ),
300x25x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х3х3
Вес, г.
200

Описание товара Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231

Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек TEYMI круглый, хром (T10231) — это качественное и надежное решение для вашего душа. Он изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Глянцевое покрытие придает удлинителю элегантный и современный вид. Удлинитель совместим с любыми стойками с диаметром 25 мм и шагом резьбы 2 мм.

Отзывы о товаре Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Teymi
Тип товара
Аксессуар
Стиль
современный
Комплектация
удлинитель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал
нержавеющая сталь
Форма
цилиндрическая
Поверхность
глянцевая
Длина, см
30
Габариты (ВxГxШ),
300x25x25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек TEYMI круглый, хром (T10231) — это качественное и надежное решение для вашего душа. Он изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Глянцевое покрытие придает удлинителю элегантный и современный вид. Удлинитель совместим с любыми стойками с диаметром 25 мм и шагом резьбы 2 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель душевой штанги для душевых систем и стоек круглый, хром T10231 - стоимость товара 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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