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Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) купить с доставкой в Москве
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Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01)

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Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 1
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 2
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 3
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 4
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 5
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 6
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 7
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 8
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки виртуальной реальности
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 1
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 2
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 3
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 4
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 5
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 6
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 7
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 8
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701584
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Характеристики

Бренд
Steam
Тип товара
Очки виртуальной реальности
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х50х13
Вес, кг.
1.5

Описание товара Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01)

Meta Quest 3 — это рывок в виртуальную и смешанную реальность! Высокое разрешение 2064?2209 на каждый глаз, частота обновления до 120 Гц и угол обзора 110° обеспечивают потрясающее погружение. Новый процессор Snapdragon XR2 Gen 2 и 8 ГБ ОЗУ дарят невероятную детализацию и быстрый отклик. Лёгкий и компактный дизайн делает устройство удобным даже для длительных сессий, а контроллеры Touch Plus открывают максимум свободы. Преобразите игры, обучение и творчество с Meta Quest 3 — передовые технологии для максимальных впечатлений. *Система виртуальной реальности Meta Quest 3 является продуктом Meta – организации, признанной экстремистской и запрещенной в России.



Смотрите также: Игровые контроллеры

Отзывы о товаре Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Steam
Тип товара
Очки виртуальной реальности
Страна производитель
Китай
Описание
Meta Quest 3 — это рывок в виртуальную и смешанную реальность! Высокое разрешение 2064?2209 на каждый глаз, частота обновления до 120 Гц и угол обзора 110° обеспечивают потрясающее погружение. Новый процессор Snapdragon XR2 Gen 2 и 8 ГБ ОЗУ дарят невероятную детализацию и быстрый отклик. Лёгкий и компактный дизайн делает устройство удобным даже для длительных сессий, а контроллеры Touch Plus открывают максимум свободы. Преобразите игры, обучение и творчество с Meta Quest 3 — передовые технологии для максимальных впечатлений. *Система виртуальной реальности Meta Quest 3 является продуктом Meta – организации, признанной экстремистской и запрещенной в России.


Смотрите также: Игровые контроллеры
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Доставка
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Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3S 128Gb (SK-1000208-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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