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Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) купить с доставкой в Москве
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Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01)

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Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 1
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 2
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 3
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 4
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 5
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 6
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 7
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 8
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 9
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 10
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 11
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 12
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 13
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал линз
пластик
Объем оперативной памяти
512
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 1
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 2
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 3
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 4
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 5
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 6
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 7
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 8
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 9
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 10
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 11
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 12
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 13
  • Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701583
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Характеристики

Бренд
Steam
Цвет
белый
Материал линз
пластик
Частота обновления экрана
120
Объем оперативной памяти
512
Датчики
датчик глубины, датчик отслеживания, лидар
Совместимость
Windows 10, Windows 11
Размеры в упаковке, см
22х22х15
Вес, кг.
1.45

Описание товара Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01)

Система виртуальной реальности Meta Quest 3* выполнена в белом корпусе, который на 40% тоньше корпуса предыдущей модели. ЖК-дисплей с разрешением 2064x2209 на каждый глаз, углы обзора 110° и 6 датчиков камеры позволяют полностью погрузиться в виртуальный мир. Встроенный объем оперативной памяти равен 8 ГБ – этого достаточно для комфортной работы системы. Контроллеры Meta Quest 3 оснащены функцией тактильной обратной связи. Но в некоторых играх благодаря технологии Direct Touch можно обойтись и без них. Система виртуальной реальности Meta Quest 3 способна работать до 2.4 часов от аккумулятора. Восполнить заряд в течение 2 часов можно от адаптера 18 Вт. *Система виртуальной реальности Meta Quest 3 является продуктом Meta – организации, признанной экстремистской и запрещенной в России.



Смотрите также: Игровые контроллеры

Отзывы о товаре Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Steam
Цвет
белый
Материал линз
пластик
Частота обновления экрана
120
Объем оперативной памяти
512
Датчики
датчик глубины, датчик отслеживания, лидар
Совместимость
Windows 10, Windows 11
Описание
Система виртуальной реальности Meta Quest 3* выполнена в белом корпусе, который на 40% тоньше корпуса предыдущей модели. ЖК-дисплей с разрешением 2064x2209 на каждый глаз, углы обзора 110° и 6 датчиков камеры позволяют полностью погрузиться в виртуальный мир. Встроенный объем оперативной памяти равен 8 ГБ – этого достаточно для комфортной работы системы. Контроллеры Meta Quest 3 оснащены функцией тактильной обратной связи. Но в некоторых играх благодаря технологии Direct Touch можно обойтись и без них. Система виртуальной реальности Meta Quest 3 способна работать до 2.4 часов от аккумулятора. Восполнить заряд в течение 2 часов можно от адаптера 18 Вт. *Система виртуальной реальности Meta Quest 3 является продуктом Meta – организации, признанной экстремистской и запрещенной в России.


Смотрите также: Игровые контроллеры
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Отзывы


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