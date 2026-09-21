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Характеристики
Материал линз
пластик
Объем оперативной памяти
512
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701583
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Описание товара Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01)
Система виртуальной реальности Meta Quest 3* выполнена в белом корпусе, который на 40% тоньше корпуса предыдущей модели. ЖК-дисплей с разрешением 2064x2209 на каждый глаз, углы обзора 110° и 6 датчиков камеры позволяют полностью погрузиться в виртуальный мир. Встроенный объем оперативной памяти равен 8 ГБ – этого достаточно для комфортной работы системы.
Контроллеры Meta Quest 3 оснащены функцией тактильной обратной связи. Но в некоторых играх благодаря технологии Direct Touch можно обойтись и без них. Система виртуальной реальности Meta Quest 3 способна работать до 2.4 часов от аккумулятора. Восполнить заряд в течение 2 часов можно от адаптера 18 Вт.
*Система виртуальной реальности Meta Quest 3 является продуктом Meta – организации, признанной экстремистской и запрещенной в России.
Система виртуальной реальности Meta Quest 3* выполнена в белом корпусе, который на 40% тоньше корпуса предыдущей модели. ЖК-дисплей с разрешением 2064x2209 на каждый глаз, углы обзора 110° и 6 датчиков камеры позволяют полностью погрузиться в виртуальный мир. Встроенный объем оперативной памяти равен 8 ГБ – этого достаточно для комфортной работы системы.
Контроллеры Meta Quest 3 оснащены функцией тактильной обратной связи. Но в некоторых играх благодаря технологии Direct Touch можно обойтись и без них. Система виртуальной реальности Meta Quest 3 способна работать до 2.4 часов от аккумулятора. Восполнить заряд в течение 2 часов можно от адаптера 18 Вт.
*Система виртуальной реальности Meta Quest 3 является продуктом Meta – организации, признанной экстремистской и запрещенной в России.
Система виртуальной реальности Meta Oculus Quest 3 512Gb (899-00594-01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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