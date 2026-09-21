Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black
Samsung Galaxy A06 — надёжный смартфон для повседневных задач Смартфон Samsung Galaxy A06 в классическом черном цвете — это сбалансированное сочетание производительности, стиля и доступности. Он оснащён 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, что делает его отличным выбором для повседневного использования — будь то мессенджеры, соцсети, мультимедиа или навигация. Модель получила современный дизайн с большим экраном и оптимизированным интерфейсом One UI для удобства в использовании. Ключевые особенности: Дисплей: Яркий и насыщенный экран с диагональю 6.5 дюйма, отлично подходит для просмотра видео, чтения и игр Память: 4 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ встроенной, с возможностью расширения с помощью microSD Производительность: Надежный процессор обеспечивает плавную работу приложений и стабильную многозадачность Камера: Основная камера позволяет делать четкие снимки и снимать видео в хорошем качестве Батарея: Емкий аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что особенно удобно в дороге ОС и интерфейс: Удобная и понятная оболочка One UI Core на базе Android
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Теги товара: 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
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