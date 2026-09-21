Top.Mail.Ru
Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A06
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G85
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701558
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Samsung Galaxy A06
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IPX4
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
MediaTek Helio G85
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black

Samsung Galaxy A06 — надёжный смартфон для повседневных задач Смартфон Samsung Galaxy A06 в классическом черном цвете — это сбалансированное сочетание производительности, стиля и доступности. Он оснащён 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, что делает его отличным выбором для повседневного использования — будь то мессенджеры, соцсети, мультимедиа или навигация. Модель получила современный дизайн с большим экраном и оптимизированным интерфейсом One UI для удобства в использовании. Ключевые особенности: Дисплей: Яркий и насыщенный экран с диагональю 6.5 дюйма, отлично подходит для просмотра видео, чтения и игр Память: 4 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ встроенной, с возможностью расширения с помощью microSD Производительность: Надежный процессор обеспечивает плавную работу приложений и стабильную многозадачность Камера: Основная камера позволяет делать четкие снимки и снимать видео в хорошем качестве Батарея: Емкий аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что особенно удобно в дороге ОС и интерфейс: Удобная и понятная оболочка One UI Core на базе Android

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Samsung Galaxy A06
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IPX4
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Процессор
MediaTek Helio G85
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung Galaxy A06 — надёжный смартфон для повседневных задач Смартфон Samsung Galaxy A06 в классическом черном цвете — это сбалансированное сочетание производительности, стиля и доступности. Он оснащён 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, что делает его отличным выбором для повседневного использования — будь то мессенджеры, соцсети, мультимедиа или навигация. Модель получила современный дизайн с большим экраном и оптимизированным интерфейсом One UI для удобства в использовании. Ключевые особенности: Дисплей: Яркий и насыщенный экран с диагональю 6.5 дюйма, отлично подходит для просмотра видео, чтения и игр Память: 4 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ встроенной, с возможностью расширения с помощью microSD Производительность: Надежный процессор обеспечивает плавную работу приложений и стабильную многозадачность Камера: Основная камера позволяет делать четкие снимки и снимать видео в хорошем качестве Батарея: Емкий аккумулятор обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что особенно удобно в дороге ОС и интерфейс: Удобная и понятная оболочка One UI Core на базе Android
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Samsung Galaxy A06 4/128Gb (SM-A065FZKGCAU) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...