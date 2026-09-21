Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite

Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb - более продвинутая модель серии с упором на камеру и дисплей: 6.7" Super AMOLED 120 Гц, 5G и улучшенная система камер. Конфигурация 8/128 ГБ и аккумулятор 5000 мА·ч с быстрой зарядкой делают смартфон удобным на каждый день.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто хочет "чуть больше, чем просто A-серия": аккуратную съёмку, хороший экран и запас по скорости на несколько лет вперёд. Устройство уверенно справляется с играми, работой с документами, фото- и видеоконтентом, оставаясь при этом относительно компактным.

Камеры и мультимедиа

Тройная камера 50 Мп с оптической стабилизацией, "ширик" и вспомогательный модуль дают качественную картинку в дневных и вечерних сценах. 12-Мп фронтальная камера с поддержкой 4K-видео подойдёт для видеосвязи, сториз и съёмки влогов.

Связь, дизайн и удобство

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC, оснащён стереодинамиками и сканером отпечатка в экране. Цвета Pink и Graphite ориентированы на тех, кто выбирает между ярким и сдержанным оформлением корпуса, при этом защита IP67 сохраняется для обоих вариантов.

Важные нюансы перед покупкой

Как и у A36, слот под microSD отсутствует, поэтому при интенсивной съёмке и большом количестве приложений можно рассмотреть версию с 256 ГБ. Серия A56 получает расширенную поддержку обновлений, что делает её разумным выбором, если не планируется часто менять смартфон.