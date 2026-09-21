Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite
Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb - более продвинутая модель серии с упором на камеру и дисплей: 6.7" Super AMOLED 120 Гц, 5G и улучшенная система камер. Конфигурация 8/128 ГБ и аккумулятор 5000 мА·ч с быстрой зарядкой делают смартфон удобным на каждый день.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кто хочет "чуть больше, чем просто A-серия": аккуратную съёмку, хороший экран и запас по скорости на несколько лет вперёд. Устройство уверенно справляется с играми, работой с документами, фото- и видеоконтентом, оставаясь при этом относительно компактным.
Камеры и мультимедиа
Тройная камера 50 Мп с оптической стабилизацией, "ширик" и вспомогательный модуль дают качественную картинку в дневных и вечерних сценах. 12-Мп фронтальная камера с поддержкой 4K-видео подойдёт для видеосвязи, сториз и съёмки влогов.
Связь, дизайн и удобство
Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC, оснащён стереодинамиками и сканером отпечатка в экране. Цвета Pink и Graphite ориентированы на тех, кто выбирает между ярким и сдержанным оформлением корпуса, при этом защита IP67 сохраняется для обоих вариантов.
Важные нюансы перед покупкой
Как и у A36, слот под microSD отсутствует, поэтому при интенсивной съёмке и большом количестве приложений можно рассмотреть версию с 256 ГБ. Серия A56 получает расширенную поддержку обновлений, что делает её разумным выбором, если не планируется часто менять смартфон.
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Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb - более продвинутая модель серии с упором на камеру и дисплей: 6.7" Super AMOLED 120 Гц, 5G и улучшенная система камер. Конфигурация 8/128 ГБ и аккумулятор 5000 мА·ч с быстрой зарядкой делают смартфон удобным на каждый день.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кто хочет "чуть больше, чем просто A-серия": аккуратную съёмку, хороший экран и запас по скорости на несколько лет вперёд. Устройство уверенно справляется с играми, работой с документами, фото- и видеоконтентом, оставаясь при этом относительно компактным.
Камеры и мультимедиа
Тройная камера 50 Мп с оптической стабилизацией, "ширик" и вспомогательный модуль дают качественную картинку в дневных и вечерних сценах. 12-Мп фронтальная камера с поддержкой 4K-видео подойдёт для видеосвязи, сториз и съёмки влогов.
Связь, дизайн и удобство
Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC, оснащён стереодинамиками и сканером отпечатка в экране. Цвета Pink и Graphite ориентированы на тех, кто выбирает между ярким и сдержанным оформлением корпуса, при этом защита IP67 сохраняется для обоих вариантов.
Важные нюансы перед покупкой
Как и у A36, слот под microSD отсутствует, поэтому при интенсивной съёмке и большом количестве приложений можно рассмотреть версию с 256 ГБ. Серия A56 получает расширенную поддержку обновлений, что делает её разумным выбором, если не планируется часто менять смартфон.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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