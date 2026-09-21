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Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite

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Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1580
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701555
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 + 12 + 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite

Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb - более продвинутая модель серии с упором на камеру и дисплей: 6.7" Super AMOLED 120 Гц, 5G и улучшенная система камер. Конфигурация 8/128 ГБ и аккумулятор 5000 мА·ч с быстрой зарядкой делают смартфон удобным на каждый день.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто хочет "чуть больше, чем просто A-серия": аккуратную съёмку, хороший экран и запас по скорости на несколько лет вперёд. Устройство уверенно справляется с играми, работой с документами, фото- и видеоконтентом, оставаясь при этом относительно компактным.

Камеры и мультимедиа

Тройная камера 50 Мп с оптической стабилизацией, "ширик" и вспомогательный модуль дают качественную картинку в дневных и вечерних сценах. 12-Мп фронтальная камера с поддержкой 4K-видео подойдёт для видеосвязи, сториз и съёмки влогов.

Связь, дизайн и удобство

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC, оснащён стереодинамиками и сканером отпечатка в экране. Цвета Pink и Graphite ориентированы на тех, кто выбирает между ярким и сдержанным оформлением корпуса, при этом защита IP67 сохраняется для обоих вариантов.

Важные нюансы перед покупкой

Как и у A36, слот под microSD отсутствует, поэтому при интенсивной съёмке и большом количестве приложений можно рассмотреть версию с 256 ГБ. Серия A56 получает расширенную поддержку обновлений, что делает её разумным выбором, если не планируется часто менять смартфон.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 + 12 + 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb - более продвинутая модель серии с упором на камеру и дисплей: 6.7" Super AMOLED 120 Гц, 5G и улучшенная система камер. Конфигурация 8/128 ГБ и аккумулятор 5000 мА·ч с быстрой зарядкой делают смартфон удобным на каждый день.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто хочет "чуть больше, чем просто A-серия": аккуратную съёмку, хороший экран и запас по скорости на несколько лет вперёд. Устройство уверенно справляется с играми, работой с документами, фото- и видеоконтентом, оставаясь при этом относительно компактным.

Камеры и мультимедиа

Тройная камера 50 Мп с оптической стабилизацией, "ширик" и вспомогательный модуль дают качественную картинку в дневных и вечерних сценах. 12-Мп фронтальная камера с поддержкой 4K-видео подойдёт для видеосвязи, сториз и съёмки влогов.

Связь, дизайн и удобство

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, NFC, оснащён стереодинамиками и сканером отпечатка в экране. Цвета Pink и Graphite ориентированы на тех, кто выбирает между ярким и сдержанным оформлением корпуса, при этом защита IP67 сохраняется для обоих вариантов.

Важные нюансы перед покупкой

Как и у A36, слот под microSD отсутствует, поэтому при интенсивной съёмке и большом количестве приложений можно рассмотреть версию с 256 ГБ. Серия A56 получает расширенную поддержку обновлений, что делает её разумным выбором, если не планируется часто менять смартфон.

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Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128Gb (SM-A566EZKACAU) Graphite - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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